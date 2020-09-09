حماية المستهلك: ضبط أدوية محظور بيعها ومنتهية الصلاحية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بني سويف بالاشتراك والتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بمديرية الصحة في ضبط مراكز لتقديم الخدمات الطبية ومعمل تحاليل غير مرخصة بالإضافة إلى ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، أنه في ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، فقد تم التنسيق بين فرع الجهاز بمحافظة بني سويف وإدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلي وإعداد حملة مشتركة للمرور على المراكز والعيادات الطبية بقرية باها بمركز بني سويف، وتم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بعيادة خاصة لأحد الأطباء وتبين عدم إعلان أسعار الخدمة أو إصدار فواتير وتم تحرير المحضر 12058 لسنة 2020 جنح مركز بني سويف.

وأوضح أنه في المركز الطبي التخصصي بقرية باها تم ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي ومحظور بيعها بالإضافة إلى ممارسة نشاط الصيدلة بالمخالفة للقانون، وعدم الإعلان عن سعر الخدمة أو إصدار فواتير وتم تحرير المحضر رقم 12056 لسنة 2020 جنح مركز بني سويف.

Advertisements

كما تم ضبط معمل "ت ل" للتحاليل الطبية، ومعمل الرواد بذات القرية (باها مركز بني سويف) وضبط عدد من أمصال الحقن غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير المحضر رقم 12057 لسنة 2020 جنح مركز بني سويف، والتحفظ على الأدوية المضبوطة وهي عبارة عن 38 نوعا من أدوية التأمين الصحي المحظور بيعها (أدوية ضغط، سكر، سيولة، ألبان أطفال)، و20 صنفا من الأدوية منتهية الصلاحية، و11 نوع أمصال فيروسية مجهولة المصدر، و5 أنواع غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم إعداد تقرير فني بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي وإصدار قرارات بالغلق ضد المخالفين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار الدكتور أحمد سمير، إلى أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطني الذي تم تأسيسه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز http://www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية "جهاز حماية المستهلك" http://www.cpa.gov.eg.