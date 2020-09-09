السياحة: 1690 فندقا ومطعما وكافتيريا يحصلون على الشهادة الصحية للتشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول نحو 1690 فندقا ومطعما وكافتيريا سياحية على الشهادة الصحية لإعادة التشغيل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وصل حتى الأن إلى 668 فندقا بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت استمرار لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة لإعادة التشغيل.

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وتواصل لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، المرور على المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، حصول نحو 1022 مطعماً وكافتيريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو 2020.​