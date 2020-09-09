قبل إجراء 26 جراحة .. ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبطت إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة أخرين "جاري تحديدهم وضبطهم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وتمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى (26 حالة من المجني عليهم في مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية).

وباستدعاء 4 منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات "تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء عملية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالي).

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وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة في بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي في بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالي بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي.

وعُثر بحوزتها على ( 4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجني عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشته" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقاري لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد أجراء التحاليل والعمليات للمجني عليهم وكذا حساب بمصروفات المجني عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوي 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجني عليهم وأفراد التشكيل العصابي – مبلغ مالي قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجني عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة).