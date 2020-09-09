بعد القبض على والد طفلة "السيارة النقل": "كنت بعلمها القيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على والد فتاة قيادة السيارة أعلى الطرق السريعة.

رصدت المتابعة الأمنية، الفيديو المتداول للفتاة التي تقود سيارة وتم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتم تحديده وضبطه، والذي أشار بأنه كان يعلم ابنته القيادة على السيارة قيادته.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية؛ لتعريض حياة ابنته والمواطنين للخطر وعرضه على النيابة.