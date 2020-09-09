أخبار مصر | قيادي بمستقبل وطن: الفلاحون يضربون أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بمستقبل وطن: الفلاحون يضربون أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ شاكر الشراكي، عضو حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الغربية، جموع الفلاحين بمناسبة عيدهم الـ68، مؤكدًا أن الفلاحين المصريين دائمًا ما يضربون أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة لأنهم يعتبرون شريان الوطن الذي يغذي جسده كله.

وقال "الشراكي"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن الفلاح المصري يُقدم النموذج والقدوة في العمل والإنتاج، والمشاركة الفاعلة على كل المستويات، موضحًا أن شعار المرحلة يجب أن يكون هو العمل الجاد بإخلاص وإتقان وتفاني، حتى تنهض مصرنا الغالية بعرق أبنائها مصدر العزة والفخر والكرامة.

وأضاف أن عيد الفلاح يأتي تزامنًا مع استرداد الدولة المصرية مكانتها الرائدة واستعادة عافيتها في ظل عهدها الجديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة ويوجه دائمًا بزيادة الرقعة الزراعية في مصر، مؤكدًا على الدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة المصرية، الأمر الذي اتضح جليًا في دور الفلاح والمزارع المصري خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت ‏سلبًا على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وأوضح أن معدن الفلاح المصري الأصيل تجلى في وقت المحن والشدائد التي مر بها وعاصرها الوطن، مشيرًا إلى أن الفلاحين لم يتخلوا أبدًا عن دورهم في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب، والثورات التي كان دائمًا في طليعتها، موجهًا تحية إجلال وتقدير لكل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية يقدرون جيدًا ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائمًا نصب أعينها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.