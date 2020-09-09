أخبار مصر | حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حي الهرم بقيادة اللواء خالد عصر، رفع كفاءة الشوارع، من خلال تجريدها وتركيب بلاط الانترلوك، وتغيير الإنارة التالفة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقامت إدارة الإنارة بمراجعة أعمدة الإنارة بمنطقة حدائق الاهرام القديمة، وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وتركيب لمبات إنارة بديلة للتالفة، وجاري المرور والمتابعه لرفع كفاءة الليدات.

وفي هذا الإطار، تم إستكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم، وذلك ضمن خطة الحي لتطوير بالمناطق العشوائية والغير مخططة، ورفع كفاءة الطرق للظهور بالمظهر الحضاري اللائق ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.