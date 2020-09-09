شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات مستقبل وطن» بكفر الشيخ: زيادة الإقبال في اليوم الثاني لإعادة الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة العمليات بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، سير جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.

وقالت الغرفة، الأربعاء، إن الانتخابات تسير بشكل منتظم في يومها الثاني، وسط أجواء ديمقراطية، حيث شهدت المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، زيادة إقبال الناخبين خاصة المراة وكبار السن والشباب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ، وسط تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المياه والكمامات وكل ما يتعلق بمستلزمات العملية الانتخابية.

وأضافت الغرفة أن الحزب يحرص دائمًا على دعوة الناخبين للتصويت، وممارسة حقوقهم التي منحها لهم الدستور، بهدف اجتياز مرحلة مهمة في تاريخ البلاد من أجل ترسيخ قواعد البناء والاستقرار باستكمال مؤسسات الدولة التشريعية

من ناحية أخرى، تفقد المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة اليوم، عددا من اللجان بمركز بيلا، ومنها لجان كفرالجرايدة، وابشان، وغيرها، واعرب الرفاعى عن سعادته بزيادة الاقبال في اليوم الثاني.