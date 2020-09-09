شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: لن يتم تسعير البلح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه لن يتم وضع سعر محدد لمحصول البلح، مشيرا إن مسالة تحديد السعر متروك للعرض والطلب وليس هناك سعر إلزامى كما يريد البعض.

وأوضح الزملوط، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم وضع خطة للنهوض بصناعة التمور في الوادي الجديد من خلال تطوير المصنع الحكومى الخاص بالمحافظة، وإقامة سوق خاص للتمور لمنح التجمعات والشوادر العشوائية بالاضافة الى إقامة ثلاجات عملاقة لحفظ التمور وطرحها أمام جميع المواطنين.

وأضاف أن المحافظة أعطت تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى زراعة التمور بالمحافظة، عن طريق تخصيص المساحات اللازمة للزراعة وإعطاء تسهيلات فى سداد ثمن الأرض، فضلا عن من التمويل اللازم لعملية الاستصلاح الزراعى وحفر آبار الري الزراعية.

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