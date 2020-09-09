شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع حصر وصلات المياه غير القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، اجتماع الأربعاء، لمتابعة ملف حصر وصلات المياه الغير قانونية في نطاق المحافظة، بحضور قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

واستعرض السكرتير العام جميع الإجراءات المتخذة لحصر وصلات المياه الغير قانونية والإجراءات المتخذة من قبل المحافظة للحد من هذه الظاهرة، مشددًا على سرعة حصر كافة الوصلات الغير قانونية للمياه، واتخاذ كافة ما يلزم نحو منع عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على موارد الدولة وعدم استغلالها وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من هذا الملف.