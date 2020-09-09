شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاعها 6 ساعات.. عودة مياه الشرب لقرى المنيرة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم إعادة ضخ مياه الشرب النقية لمنازل المواطنين بقرى المنيرة بعد انقطاعها 6 ساعات متواصلة للقيام بأعمال الصيانة والنظافة.

وأشار الطماوي إلى أنه تم قطع مياه الشرب عن قرية المنيرة وتوابعها لمدة 6 ساعات لعمل غسيل للمحطة ولتطهير شبكات المياه، وذلك ضمن خطة الصيانة والسلامة للحفظا على صحة المواطنين وضمان وصول المياه النقية لمنازلهم.

وفي سياق متصل اكد الطماوي أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة تستكمل خطة تنمية قرية المنيرة عن طريق مد خطوط مياه الشرب لمناطق التقسيمات السكنية الجديدة وتوصيل خطوط الكهرباء وتحسين البيئة.