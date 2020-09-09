شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة على مساحة 45 ألف م2 حيث سيقوم المصنع بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات وفقاً لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنوياً حفاظاً على البيئة وبلغت نسبة تنفيذ المصنع 95% ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجارى.

وزار محافظ القاهرة خلال الجولة عددا من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الانتاج بها.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، مؤكداَ أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان.

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان