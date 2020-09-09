شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة للشيوخ .. وبدء الفرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف عقب إغلاق اللجان الفرعية أبوابها في التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم مد التصويت، وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات فتح الصناديق.

وفي لجنة رقم 170 بمدرسة سمسطا الإعدادية بنات جنوب بني سويف، بدأ المستشار أسامة على سليمان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرز أصوات الناخبين، ووصل وسط حالة من الهدوء التام وإجراءات أمنية واحترازية مشددة.

يذكر أن عدد الناخبين بالمحافظة مليون و875 ألف مواطن ممن يحق لهم التصويت موزعين على481 مركزاً انتخابيًا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية بالمراكز السبعة.