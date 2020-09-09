شكرا لقرائتكم خبر عن سبعينية تتحدى السن وتدلي بصوتها في جولة إعادة «الشيوخ» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت المواطنة طبيسة ميخائيل، 79 سنة، على الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في لجنة مدرسة كيمان سعيد بمركز صدفا بأسيوط.

وقالت «طبيسة» إنه على الجميع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لإنتخابات مجلس الشيوخ لأنه حق دستوري ووطني وعلي الكل المشاركة الايجابية به.

وأضافت «طبيسة» أننا نختار من يمثلنا في مجلس الشيوخ ولن نترك الساحة لأحد غيرنا يفرض علينا اختياره وعلي الجميع النزول والمشاركة بإيجابية.

وقامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين في أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

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