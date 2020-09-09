شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي: «اللي بيزايد على وضعنا الاقتصادي جاهل أو مغرض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن المؤسسات الدولية الاقتصادية أشادت بالوضع الاقتصادي بمصر.

وأوضح عامر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أمريكا والدول الأوروبية لم يدعمونا خلال فترة الأزمة، بينما ساندت الصين مصر بنحو 6 مليارات دولار، ونائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري ووصفها بالتاريخية».

وأضاف: «جميع المؤسسات الدولية تشيد بوضعنا الاقتصادي، واللي بيزايد على وضعنا الاقتصادي جاهل أو مغرض، لن نسمح لأحد بضرب الثقة أو استقرارنا»، مردفا: «أطلقنا مبادرة خلال أزمة كورونا لإزالة 8 آلاف شركة من القوائم السلبية».

وتابع: «تم إطلاق مبادرة بـ100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ثم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بناء على طلب الرئيس السيسي، وتم توفير 400 مليار دولار جزء كبير منها للتنمية».

وأشار إلى أنه تم ضخ 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية، وتابع: «الودائع كانت 1.5 تريليون خلال 2014 ثم أصبحت 4.6 تريليون، وهو ما يعكس الثقة في القطاع المصرفي».

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