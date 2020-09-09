شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: 431 مليار دولار دخلوا مصر في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال عامر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي كان يجتمع معي أسبوعيا، وطلب مني خطتين إحداهما قصيرة المدى والأخرى طويلة»، مضيفا: «بعدما حدث استقرار سياسي، وأصبحت هناك ثقة بين الرئيس والشعب تمكنا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي».

وتابع: «البنك المركزي يتحمل مسؤولية الإصلاح الاقتصادي» مضيفا: «431 مليار دولار دخلوا لنا خلال فترة الرئيس السيسي من الأسواق الدولية»، وأردف: «260 صندوقا استثماريا دوليا يشترون الجنيه المصري لثقتهم في استقراره، وهو ما ساهم في دخول 18 مليار دولار».