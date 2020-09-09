شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشقاء «مكفوفين» يدلون بأصواتهم في قنا.. ويوجهون رسالة لشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى 3 أشقاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، مصابين بإعاقة بصرية، بأصواتهم باللجنة رقم ٤٦٠ بمدرسة السادات بمركز الوقف بمحافظة قنا، حيث أصر كل من محمد وأحمد وعادل عبدالحميد على التوجه للجنة والتصويت.

وقال المواطن أحمد عبدالحميد الديب: «أنا وشقيقيّ وشقيقتهما من ذوي الإحتياجات الخاصة، وحرصنا على الادلاء بأصواتنا باللجنة رغم مشقة الطريق لممارسة حقنا الدستورى، ولم تمنعنا إعاقتنا من الإدلاء بأصواتنا».

وطالب «عبدالحميد» بتوفير حياة كريمة له ولاشقائه بعد حصولهم على مؤهلات عليا من الأزهر الشريف، فيما طالب شقيقه عادل، الذي أنهى الثانوية الأزهرية، بأن يساعدهم شيخ الأزهر، خاصة وأنهم مكفوفون.