شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشقاء «مكفوفين» يدلون بأصواتهم في قنا.. ويوجهون رسالة لشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى 3 أشقاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، مصابين بإعاقة بصرية، بأصواتهم باللجنة رقم ٤٦٠ بمدرسة السادات بمركز الوقف بمحافظة قنا، حيث أصر كل من محمد وأحمد وعادل عبدالحميد على التوجه للجنة والتصويت.
وقال المواطن أحمد عبدالحميد الديب: «أنا وشقيقيّ وشقيقتهما من ذوي الإحتياجات الخاصة، وحرصنا على الادلاء بأصواتنا باللجنة رغم مشقة الطريق لممارسة حقنا الدستورى، ولم تمنعنا إعاقتنا من الإدلاء بأصواتنا».
وطالب «عبدالحميد» بتوفير حياة كريمة له ولاشقائه بعد حصولهم على مؤهلات عليا من الأزهر الشريف، فيما طالب شقيقه عادل، الذي أنهى الثانوية الأزهرية، بأن يساعدهم شيخ الأزهر، خاصة وأنهم مكفوفون.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أشقاء «مكفوفين» يدلون بأصواتهم في قنا.. ويوجهون رسالة لشيخ الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.