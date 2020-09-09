شكرا لقرائتكم خبر عن «50 جنيهًا للمتر».. محافظ شمال سيناء يقرر تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء، ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح.
وقال المحافظ، الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مصلحة المواطن وتيسيرا عليه.
أضاف المحافظ أنه قرر تخفيض سعر المتر للمساحات التي تقل عن ١٠٠ متر مربع ليصبح ٥٠ جنيها لجميع المناطق.
وأوضح أن القرار يسري على جميع المواطنين (من تقدم بطلبات تصالج جاري التقديم)، مؤكدا أنه يمكن تقديم طلبات التصالح في مجالس المدن أو الوحدات المحلية القروية كل حسب محل إقامته.
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