شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي: 800 مليون دولار الاحتياطي النقدي قبل تحرير سعر الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم تكليفه بالمنصب في نوفمبر 2015، وكانت فترة صعبة وقتها، مشيرًا إلى أنه سبق له العمل في البنك المركزي، وتحقق وقتها نجاحات كثيرة.

وأضاف عامر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن فاروق العقدة، أبلغه أنه سيستدعى لمنصب محافظ البنك المركزي واحتمالات النجاح كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي الرؤية الخاصة به للبنك المركزي، ومعظم الناس كانت تعارض إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: «هناك حالة من الخوف والمقاومة، إلا أن الرئيس السيسي سلك طريقا من أجل الإصلاحات الاقتصادية لا سيما أن الاقتصاد كان بحاجة إلى جراحة دقيقة، وقبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزي يمتلك 800 مليون دولار احتياطيا نقديا».

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الرئيس السيسي كان صاحب الرأي الوحيد من أجل الإصلاحات الاقتصادية.