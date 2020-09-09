شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» تصدر تقريرها عن ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرها الأول، عن اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الغرفة، أن المتابعون أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وبدأت اللجان عملها في تمام ٩ صباحا دون رصد مخالفات انتخابية تذكر، وتسير العملية الانتخابية بشكل هادئ، ومنتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستعرضت الغرفة، ملاحظات متابعي التنسيقية بالمحافظات على سير العملية الانتخابية وتمثلت في عدد اللجان الفرعية:

١- محافظة الإسماعيلية، منطقة فايد، مدرسة المؤسسة الإعدادية المشتركة، رقم اللجنة الفرعية ١٦١، تم فتح اللجنة في موعدها يدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني للتصويت بسرية، يوجد مناديب للمرشحين وبسؤالهم أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية، ولا توجد مخالفات انتخابية أو دعاية انتخابية خارج اللجنة أو داخلها.

٢- محافظة الجيزة، منطقة امبابة، مدرسة خالد بن الوليد الاعدادية بنين، لجان فرعية ١٥٢ \١٥٣\ ١٥٤\ ١٥٥، تم فتح اللجان جميعا في تمام ٩ صباحا يوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته بسرية، لا يوجد مندوبين عن المرشحين ولا يوجد دعاية انتخابية أو أي مخالفات انتخابية.

٣- محافظة سوهاج، منطقة دار السلام، مدرسة نجع جنيدي الابتدائية، لجنة فرعية ٥٤١، بدأت اللجنة الساعة ٩ صباحا، يوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته بسرية، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، يوجد ٢ مندوبين للمرشحين، بسؤالهم أكدوا جميعا عدم وجود مخالفات انتخابية، لم يرصد متابعينا مخالفات داخل اللجنة أو خارجها.

٤- محافظة قنا، مركز قفط، نجع الحجيري الإعدادية، رقم اللجنة الفرعية ٤٤١، تم فتح اللجنة في موعدها ٩ صباحا، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين ولا توجد أي مخالفات الانتخابية خارج اللجنة أو خارجها.

٥- محافظة قنا، منطقة قوص، مدرسة العقب الابتدائية، رقم اللجنة الفرعية ٢٩٣، تم فتح اللجنة في موعدها ٩ صباحا، يوجد ساتر قانوني ليدلي الناخب بصوته بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين، ولا يوجد دعاية أو مخالفات انتخابية، كما أكد مناديب المرشحين عدم وجود مخالفات وانتظام سير العملية الانتخابية.

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٦- محافظة أسوان، منطقة إدفو، معهد الكرنك الازهرى الابتدائي الإعدادي الثانوي، لجنة فرعية ١٦٠، بدأت اللجنة الساعة ٩ صباحا، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري، ويوجد مناديب للمرشحين، ولا يوجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية خارج اللجنة أو داخلها.

٧- محافظة المنوفية، منطقة شما، المعهد الابتدائي الأزهري، رقم اللجنة الفرعية ١٧٩، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري، ولا يوجد مندوب لأي من المرشحين داخل اللجنة، كما رصد متابعونا دعاية انتخابية خارج اللجنة مما يعد كسر للصمت الانتخابي.

٨- محافظة القليوبية، منطقة قليوب، مدرسة سعد الدين الشاذلي للغات، لجان فرعية ١٧٢ \ ١٧٣، تم فتح اللجنة في الساعة ٩ صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة، ولكن تم رصد دعاية انتخابية خارج اللجنة مما يعد كسر للصمت الانتخابي.