شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التصويت فى اليوم الأخير لجولة الإعادة بـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت لجان جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير للجولة، والتى تجرى فى 14 محافظة، على 26 مقعدًا، بإجمالى 52 متنافسًا.

وشهدت اللجان الانتخابية فى الجيزة إقبالًا متوسطًا فى معظم اللجان، وسط مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى، وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط اللجان، وحرصت على منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامة، وتجرى جولة الإعادة فى الجيزة على مقعد واحد بين المرشحين عمرو إبراهيم على محمد القماطى، ومصطفى يوسف أبوزيد رضوان.

وأدلى المحافظ اللواء أحمد راشد بصوته فى مدرسة أم الأبطال الثانوية بنين بحى العمرانية، كما تابع عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية.

وشدد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، التى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أى معوقات.

وقال إن هناك تفعيلا مستمرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية بالاستمرار فى التطهير والتعقيم للجان الانتخابية فى كافة أماكن تواجدها بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية بالالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أى طوارئ، بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.

وشهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد جمال الفقى، ومحمد كريم الابتدائية المشتركة، بمنطقة العمرانية، إقبالا متوسطا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتواجد بعض الشباب التابعين لأحد الأحزاب لمساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم، ووفروا الكمامات والمطهرات للمواطنين.

وتوافد عدد من الشباب بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقى، وشهدت لجان العجوزة إقبالا متوسطا من الناخبين فى مدارس الأورمان الإعدادية والثانوية النموذجية، والقومية، والعجوزة الثانوية، وقال المستشار خالد عبيد، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة القومية، إن الإقبال جيد.

وفى القليوبية، شهدت اللجان إقبالًا متزايدًا من الناخبين، وتصدرت المرأة المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى، وتم توفير كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت العديد من اللجان بنطاق المحافظة، خاصة قرى مركز طوخ، مسقط رأس المرشحين أبوسريع إمام وخالد عرمان، توافد عدد كبير من السيدات على لجان التصويت، وقال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان إنه لم يتم رصد أى شكوى أو مشكلة واجهت الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وفى الإسماعيلية، شهدت اللجان إقبالًا متوسطًا من الناخبين رغم استعدادات أنصار المرشحين عادل عبدالغنى، مرشح مستقبل وطن، ورمضان إمام، المرشح المستقل، لحث الناخبين على المشاركة، وتخصيص الحزب سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان.

وشهدت لجان الانتخابات فى القطاع الريفى، خاصة فى التل الكبير والقصاصين، إقبالًا متزايدًا مقارنة بباقى المدن والمراكز، وتفقد المحافظ، اللواء شريف فهمى بشارة، غرفة عمليات المحافظة الخاصة بمتابعة الانتخابات، لافتا إلى عدم تسجيل أى خروقات أو شكاوى.

وفى كفرالشيخ، شهدت اللجان إقبالًا متوسطًا من الناخبين، وحرص كبار السن والسيدات على الإدلاء بأصواتهم، وتابع المحافظ اللواء جمال نورالدين، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، العملية الانتخابية، وشدد على تذليل أى عقبات.

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وفى دمياط، شهدت اللجان إقبالًا متزايدًا بسبب تكثيف مرشحى الإعادة أحمد البلشى، مرشح حزب مستقبل وطن، وحمدى عبدالمجيد شلبى، مرشح حزب الحركة الوطنية، من جهودهما لدعوة أكبر عدد من الناخبين، والتركيز على المدن والقرى ذات الثقل التصويتى الكبير، مثل كفرالبطيخ وجمصة والركابية والسعيدية القبلية والوسطانى.

وفى المنوفية، توافد الناخبون بأعداد كبيرة على اللجان، خاصة فى القرى، فيما كان الإقبال متوسطا فى لجان مدن المحافظة، وتواجدت السيدات وكبار السن بشكل كبير أمام اللجان، وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية فى المواعيد المحددة وعدم تسجيل أى شكاوى أو خروقات للعملية الانتخابية.

وفى مطروح، ارتفعت نسب المشاركة فى التصويت، خاصة فى سيوة والضبعة، حيث توافدت السيدات للتصويت، وتابع المحافظ اللواء خالد شعيب، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات.

وفى بورسعيد، شهدت اللجان إقبالًا متوسطًا، وزادت نسب المشاركة فى لجان قرى الجنوب والغرب، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا عن المدينة، وتابع المحافظ اللواء عادل الغضبان، من غرفة عمليات المحافظة، جاهزية اللجان وانتظامها وتوافر مداخل وكراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

فى سياق متصل، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تابعت فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثانى والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وبدء عملية التصويت بالمحافظات الـ14 فى مواعيدها المحددة.

وأضاف «شعراوى» فى تصريحات صحفية، أمس، أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة وبعد إغلاق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أى شكاوى أو مشكلات واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم. وأكد استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتتابع مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات الحالة العامة للجان ومدى الإقبال واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها، حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمقار اللجان الانتخابية وتعقيم جميع اللجان، مشيراً إلى التأكد من التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين وإعطاء أولوية الدخول للتصويت لكبار السن وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمجابهة أى موقف طارئ وتمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأى مواطن.