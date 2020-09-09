شكرا لقرائتكم خبر عن فى لجان الصعيد.. تواجد ملحوظ للسيدات وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ثانى أيام جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ فى محافظات الصعيد مشاركة من الناخبين، وحرص كبار السن والسيدات على المشاركة، وزادت نسب المشاركة فى القرى التى ينتمى إليها مرشحون.

فى بنى سويف، شهدت لجان قريتى «بهبشين» و«الزيتون»، مسقط رأس المرشحين المتنافسين نبيل ثروت حميدة، «مستقبل وطن»، وأحمد سرور، مستقل، إقبالًا من الناخبين، وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد أمام اللجان.

وفى أسيوط، شهت اللجان إقبالًا من الناخبين، خاصة كبار السن والسيدات، وتفقد المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير عملية الاقتراع ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد- خلال تفقده لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز بمدينة أسيوط- أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتلقَّ أى شكاوى.

وفى قنا، شهدت اللجان إقبالًا متزايدًا، وكانت الأكثر والأعلى كثافة لجان مسقط رأس المرشحين المتنافسين على حسم مقاعد المحافظة الثلاث. وتضاعف الإقبال فى لجان مراكز أبوتشت ودشنا وقفط وقوص ونجع حمادى، وتصدرت المرأة وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد.

وفى الأقصر، شهدت اللجان إقبالًا متوسطًا، وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات وقائية واحترازية، حيث شهدت مناطق المرشحين الأربعة المتنافسين على مقعدى الفردى توافد أعداد كبيرة من الناخبين.

وفى سوهاج، شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على التصويت، زادت نسبته عن اليوم الأول، وتواجدت طوابير من الناخبات أمام اللجان فى دائرة قسمى أول وثان مدينة سوهاج. وتفقد المحافظ، اللواء طارق الفقى، يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، عددًا من اللجان الفرعية فى جولة الإعادة بنطاق حى شرق مدينتى سوهاج وأخميم للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

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وفى أسوان، شهدت اللجان عمليات توافد جماعى للناخبين على أساس قبلى للإدلاء بأصواتهم للمرشحين حسب انتماءاتهم وقبيلتهم، وهى السمة التى ترتبط بالانتخابات فى أسوان، وواصلت السيدات تصدُّر المشهد لليوم الثانى بأعداد كبيرة. وشهد اليوم الثانى منافسة بين المرشحين لنزول أكبر عدد من الناخبين لحسم الجولة الأخيرة، خاصة فى مراكز إدفو وأسوان ودراو، حيث ينتمى المرشحون الأربعة إلى هذه المراكز. وأُصيبت الناخبة فايزة محمد حسين، 65 سنة، بحالة إغماء نتيجة هبوط أثناء تصويتها بلجنة مدرسة أحمد الليثى بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى وحدة المساعيد الصحية لتلقى العلاج.