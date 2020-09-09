شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الأحزاب» تحث الناخبين على المشاركة فى عملية الاقتراع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب السياسية التى خاضت جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ تحركاتها ومتابعتها للعملية الانتخابية من خلال غرف العمليات، حيث ركزت غرفة عمليات مستقبل وطن، الذى خاض الإعادة على كافة المقاعد، وعددها 26 مقعدا، على انتشار شباب الحزب فى المحافظات التى جرت بها الإعادة لحث الناخبين على النزول والمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.

وشهدت غرفة عمليات انتخابات الحزب بالجيزة خلية عمل للتواصل مع كافة كوادر الحزب بالجيزة والمحافظات الأخرى من أجل التنسيق فيما بينها، على أن تستمر غرفة العمليات فى حالة انعقاد حتى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة، وتواصل غرفة العمليات متابعة الانتخابات، وانتظام عملية التصويت فى جميع اللجان فى مواعيدها، من خلال متابعة لأمناء لجان الحزب ووكلاء المرشحين لعملية التصويت، وإبلاغ غرفة العمليات أولا بأول للمتابعة والتوجيه.

وتفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس غرفة العمليات لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، عددا من اللجان الانتخابية بدائرة الوراق، منها لجنة مدرسة العميد محمد فوزى، ودائرة إمبابة ومنها لجنة مدرسة إمبابة الثانوية، ولجنة مدرسة باحثة البادية بإمبابة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والإقبال من الناخبين.

وأثنى نائب رئيس الحزب على المشاركة الفعالة من الناخبين فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى، مؤكدا أن هذه المشاركة تؤكد أن المصريين يريدون استقرار الدولة، وأصبح لديهم وعى كبير بضرورة المشاركة فى العمليات الانتخابية.

وأوضح أن المشاركة فى العملية الانتخابية هو واجب وطنى على الجميع، مشيرا إلى أن المشاركة لها كثير من الفوائد، أبرزها دعم الحياة النيابية واختيار نواب حقيقيين يعبرون عن مطالب الجماهير، وكذلك تدعم وترسخ من العملية الديمقراطية فى مصر.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخبا، ويتنافس فى إعادة مجلس الشيوخ 52 مرشحا على 26 مقعدا فى 14 محافظة، وهى القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبنى سويف مقعد واحد، وأسيوط 3 مقاعد، وسوهاج 5 مقاعد، وقنا 3 مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد، بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من «أجل مصر» بعد حصولها على نسبة الـ5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين فى الدوائر الأربع التى خصصت لنظام القائمة.

فيما طالب اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت بالمشاركة فى انتخابات الإعادة لحسم المقاعد المتبقية، لافتا إلى أنه يجب أن تزيد نسبة مشاركة المواطنين فى الإعادة، وأن إحجام قرابة الـ54 مليون شخص عن التصويت فى الجولة الأولى لم يكن أمرا جيدا ويرسخ سلبية المواطن أمام الرأى العام العالمى.

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وأشار إلى ضرورة إلغاء هذه النظرة من خلال المشاركة بفاعلية فى الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، الذى يعتبر غرفة برلمانية ثانية تعد ضمانة للإنجاز فى العملية التشريعية بطريقة سليمة.