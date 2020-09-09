شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يكشف تسهيلات الدولة للمواطنين الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية استجابت لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الذى تحدث فيه عن قانون التصالح في مخالفات البناء خاصة توضيح أسباب أزمة مخالفات البناء وأنها تراكمات بعقود ممتدة وأن الدولة المصرية تتصدى لها بكل قوة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الحكومة تخطط لبناء الدولة المصرية بشكل عصرى وعلمى وبالتالي لابد من مواجهة المخالفات، موضحا أن الدولة أعلنت عن قرارات تضمن تسهيلات كثيرة للراغبين في التصالح.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة سمحت أن يستكمل المواطن الأوراق الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر ولكن بعد أن يقدم طلب تصالح، متابعا: لم يتم تمديد فترة طلب التصالح، ولكن التسهيل خاص باستكمال الأوراق الخاصة بالتصالح، موضحا أنه سيتم قبول أي أوراق من المواطن، وسيتم إعطاءه نموذج 3 فور تقدمه بطلب التصالح، ودفع جدية التصالح.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة راعت مطالب المواطنين بتخفيض سعر التصالح في المتر، موضحا أن بعض المحافظات خفضت السعر إلى 50 %.