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أكاديمى يكشف كيف كانت الدولة رحيمة مع المواطن في التصالح بمخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام البرمبلى أستاذ العمارة بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية كانت جادة للغاية في مواجهة المخالفات في التصالح بمخالفات البناء، ولكن في ذات الوقت كانت رحيمة بالمواطن في تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وأضاف أستاذ العمارة بجامعة عين شمس، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة المصرية تعى خطورة تلك المخالفات الخاصة بالبناء العشوائى، لذلك كانت الدولة حاسمة للغاية في مواجهة هذا الملف خلال الفترة الراهنة.

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وأوضح أستاذ العمارة بجامعة عين شمس، ضرورة أن يكون المواطن ملتزم بكل الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التصالح لتقنين المخالفات التي تم ارتكابها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي أعلنتها الدولة والتسهيلات التي أعلنتها أيضا لتقديم طلبات التصالح تصب في صالح المواطن.

 

 

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