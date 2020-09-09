فيديو.. سمكة أبكت شعب زامبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش زامبيا حالة من الحداد العام بعد وفاة السمكة "مافيشى - Mafishi" المعمرة والتى بلغت من العمر 22 عاما، كانت تعيش داخل بحيرة صناعية فى جامعة كوبربيلت، التى تعد ثانى أكبر جامعة فى البلاد، حيث اعتبرها الطلاب والعديد من أبناء الشعب الزامبى بأنها جالبة للحظ.
ونعى رئيس البلاد الزامبى إدجار لونجو، السمكة المعمرة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة للسمكة مافيشى، صحبها بتعليق: "مافيشى كانت جزءا من المجتمع لفترة طويلة.. سنفتقدك جميعاً.. أنا سعيد لحصولك على وداع يليق بك"، مضيفا اقتباسا للزعيم الهندى الراحل المهاتما غاندى، الذى قال فيه: "يمكن أن تُقاس عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقى بالطريقة التى تُعامل بها حيواناتها".
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