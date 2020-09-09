شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يكشف خطط الدولة لزيادة الرقعة السكانية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية تتوسع بشكل كبير في بناء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وهو ما جعل نسبة الرقعة السكانية في مصر تتسع، موضحا أن هناك خططا لتوسيع تلك الرقعة ضمن إستراتيجية 2030.

وقال الخبير الاقتصادى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الخريطة العمرانية في مصر كانت الفترة الماضية تمثل 7%، ولكن بعد المشروعات السكانية الكبرى والمدن الجديدة التي أنشأتها مصر زادت إلى نسبة 10 %، موضحا أن الدولة تسعى لزيادة هذه الرقعة إلى 15 % خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأوضح كريم العمدة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يصب في صالح الموطن المصرى، حيث إنه سيضمن ترخيص عقاره بجانب أن الأموال التي سيتم تحصيلها ستعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، لافتا إلى أن العشوائيات تؤثر بشكل سلبى على البنية التحتية في مصر.