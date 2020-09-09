شكرا لقرائتكم خبر عن نادر سعد يشدد على أهمية مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. ويؤكد: وثيقة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، اليوم بشأن مخالفات البناء، يعد وثيقة تاريخية لأوضاع الإسكان والبناء على مدى نصف قرن فى البلاد، وما ترتب عليه من نتائج سلبية وكارثية فى تآكل الرقعة الزراعية، الأمر الذى ترتب عليه تهديد صريح للأمن الغذائي وفقدان للموارد.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن المؤتمر كانت له أصداء إيجابية وأرسل رسالة ثقة بأن الدولة المصرية تخطط بشكل مدروس للمستقبل، وتابع:" هدفنا بناء دولة عصرية وتـأخذ بالعلم وتراعى مصالح فئات المجتمع".

وأكد "متحدث الوزراء"، أن الدولة وفرت الحماية للمواطنين، وفتحت لهم الباب للتصالح فى مخالفات البناء وقنين أوضاعهم وتقديم كل التسهيلات فى ذلك، مشددًا على أن رئيس الحكومة استجاب اليوم لمطالب بعض المواطنين، وتابع: "وجه رئيس الحكومة بقبول أوراق من يريد التصالح حتى وأن كانت أوراقه غير متكملة على أن يستكمل أوراقه فيما بعد".