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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصادر توكد الفيديو المتداول لقيادة فتاة سيارة نقل من 3 سنوات أفادت مصادر بأن الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم تحديده وضبطه، والذى أشار بأنه كان يقوم بتعليم ابنته القيادة على السيارة قيادته، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية لتعريضه حياة ابنته والمواطنين للخطر وعرضه على جهات التحقيق.

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