شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" وصناع الحياة ينظمان قافلة لدعم قرية جزيرة شندويل بسوهاج ضمن مبادرة رد الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالي، واصلت مبادرة "رد الجميل" فعالياتها بمحافظة سوهاج، حيث نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، قافلة لدعم أهالى قرية جزيرة شندويل.

ووصل قطار المشروع القومي "حياة كريمة" محطته في الصعيد، بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "رد الجميل"، والتي تأتى في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري.

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وعقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، بعد إعادة تشكيلها لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لصالح أهالي وأبناء سوهاج، وأكد ضرورة متابعة قرى المرحلة الأولى من المبادرة والتي ضمت 29 قرية، وإعداد تقرير كامل عن تلك المرحلة، مشيرا إلى القيام بزيارات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

ووجه "القاضى" بإعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل 68 قرية بعد إضافة 7 قرى جديدة، لافتا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات الخاصة بالمبادرة، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات.