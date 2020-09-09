أخبار مصر | بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام المقبلة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الخميس:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا الخميس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة علي السواحل الشمالية الغربية بينما تكون متوسطة الي رعدية الي رعدية علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس يوم الجمعة المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد طقس يوم الجمعة المقبل حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية بينما تكون أمطار متوسطة الي رعدية علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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طقس يوم السبت المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم السبت المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار علي شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم السبت المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وفيما عن درجات الحرارة يوم السبت المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

