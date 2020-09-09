مصر | مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار في البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طالب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بمصرع طفل إثر صدمه قطار بنطاق المركز. وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة. ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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