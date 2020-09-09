مصر | الأمن يضبط والدها.. حقيقة فيديو طفلة تقود تريلا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن يضبط والدها.. حقيقة فيديو طفلة تقود تريلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر أمنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة نقل، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقد تم تحديده وضبطه.

وأشار والد الفتاة بأنه كان يقوم بتعليم إبنته القيادة على السيارة قيادته، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية لتعريضه حياة إبنته والمواطنين للخطر وعرضه على النيابة.

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