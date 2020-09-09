شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة مجموعات التقوية إلى أين تذهب؟.. وزير التعليم يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة صرف حصيلة مجموعات التقوية التي سيجري تطبيقها في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم، إن 85% من إجمالي حصيلة رسوم مجموعات التقوية، سيتم صرفها لـ المعلمين انفسهم لتحسين أوضاع المدرسين، موضحًا أن باقي حصيلة مجموعات التقوية ستذهب للمدرسة نفسها وليس للوزارة مثلما يعتقد البعض، للصرف على صيانة المدرسة وتجهيزاتها.

وذكر أنه سوف يتم عمل مجموعات تقوية لكل المراحل التعليمية اختياريًا وليس إجباريًا، وعلى الطالب أن يحضر مجموعة التقوية عند مدرس الفصل الخاص به، بل إنه من الممكن أن يحضر مجموعة تقوية عند مدرس بمدرسة أخرى أيضًا.

ولفت إلى تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها لتكنولوجيا تناسب توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

وأوضح شوقي أن مجموعات التقوية بالنسبة لسنوات النقل سوف تكون تحت إشراف المدرسة، أما بالنسبة للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي فسوف تكون تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيجري تعديل القرار الوزاري 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية تستند على الركائز التربوية، بديلا عن مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه ستنظم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

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كما أشار وزير التربية والتعليم أنه سيتم تنظيم مجمعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارات التعليمية، واضاف وزير التربية والتعليم، أنه تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الايتام وأبناء الشهداء، بحيث يجري إعفاؤهم من رسوم الاشتراك.