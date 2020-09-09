شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تستعين بـ«فيسبوك» لحث المواطنين على التصويت بإعادة «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، أهالي المحافظة ممن لهم حق التصويت للخروج للادلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، وأعربت على ثقتها في الدور الايجابي الواضح والوطني للمواطن الدمياطي في المواقف المختلفة.

وطالبت محافظ دمياط، في بيان صحفي نشرته على الصفحة الرسمية للمحافظة، الأربعاء، المواطنين القيام بواجبهم في اختيار من يعبر عنهم ويمثلهم داخل مجلس الشوري، وأكدت أن العملية الانتخابية تجري في جو من الهدوء والحيادية والانضباط.

يبلغ عدد الأصوات الانتخابية بالمحافظة مليون و٤٠ الف و٤٨٠ ناخب يدلون بأصواتهم في عدد ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.