شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحفظ 4 دول.. مجلس الجامعة العربية يدين التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس جامعة الدول العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ودعا المجلس، في قراراه الختامى تحت عنوان «التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، الجانب التركى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الاعمال الاستفزازية التي من شانها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة.

واكد المجلس رفضه وادانته للتدخلات العسكرى التركي في دولة ليبيا وكذلك رفض وادانة قيام تركيا بنقل مقاتلين ارهابيين اجانب للاراضي الليبية بإعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وللامن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

واكد المجلس رفضه وادانة العدوان التركي على الراضي السورية بإعتباره خرقا واضحا لمباديء ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التي تدعو للحفاظ على وحة واستقلال سوريا وخاصة القرار2254 ويعتبره تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وللامن والسلم الدوليين.

واكد المجلس رفض توغل القوات التركية في الاراضي العراقيه بإعتباره اعتداء على الامن القومي العرب، وطالب المجلس الجانب التركي سحب كافة قواته المتواجدة على اراضي الدول العربية.

وطلب المجلس من الامين العام اجراء اتصالات مع سكرتير عام الامم المتحدة لنقل مضمون هذا القرار وتوزيعه على اعضاء الامم المتحدة كوثيقة رسمية واستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل اجهزة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن.

ورحب المجلس بتشكيل اللجنة العربية الوزارية بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتكون من مصر رئيسا وعضوية كل من الامارات والبحرين والسعودية والعراق والامين العام للجامعة وذلك لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية ورفع توصياتها للمجلس الوزاري.

واخذ المجلس علما بالاستراتيجية العربية الموحدة في التعامل مع تركيا والتي قام البرلمان العربي بإعدادها والاعراب عن اهمية ما ورد فيها من افكار يمكن البناء عليعا دعما للاستراتيجية العربية الشاملة في مواجهة التدخلات التركية.

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ووافق المجلس على ادراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول اعمال مجلس الجامعة الوزاري.

وتحفظت على القرار كل من قطر وليبيا والصومال وجيبوتي.