شكرا لقرائتكم خبر عن لجان 6 أكتوبر في انتظار الساعات الأخيرة للتصويت بجولة إعادة انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعول مرشحو الشيوخ في لجان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة على الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان، والتي تشهد خروج بعض عمال المصانع من قاطني المدينة للتصويت في اللجان المخصصة لهم.

وشهدت بعض اللجان تواجدا متوسطا من الناخبين وسط اجراءات امنية مشددة على مدار اليوم.