شكرا لقرائتكم خبر عن لجان 6 أكتوبر في انتظار الساعات الأخيرة للتصويت بجولة إعادة انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعول مرشحو الشيوخ في لجان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة على الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان، والتي تشهد خروج بعض عمال المصانع من قاطني المدينة للتصويت في اللجان المخصصة لهم.
وشهدت بعض اللجان تواجدا متوسطا من الناخبين وسط اجراءات امنية مشددة على مدار اليوم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر لجان 6 أكتوبر في انتظار الساعات الأخيرة للتصويت بجولة إعادة انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.