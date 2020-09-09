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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
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