شكرا لقرائتكم خبر عن «التعايش مع فيروس كورونا».. عنوان المؤتمر الأول لقطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الجلسة الثالثة عشر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معلنا انطلاق المؤتمر الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4 و5 اكتوبر المقبل، تحت عنوان «التوجهات المستقبلية للتعايش مع فيروس كورونا».

وأشار «الباجوري» إلى أن آخر موعد لتسليم الأبحاث وأوراق العمل في الثاني عشر من سبتمبر الجاري واخر موعد لتسليم العروض المشاركة في العشرين من نفس الشهر على أن ترسل المشاركات في حدود من ٢٠ إلى ٣٠ ورقة.

ناقش «الباجوري» خلال الجلسة العديد من الخطط الإستراتيجية المستقبلية لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص ودراسة ما تقدمة من خدمات ومدي القصور وكيفية ايجاد الحلول لمعوقات الإنتاج.

كما ناقش مقترح إنشاء وحدة البحوث الهندسية التراثية والمعمارية بكلية الهندسة بشبين الكوم لعرضها على مجلس الجامعة، بالإضافة إلى انشاء مركز لإنتاج المطهرات والمنظفات يشارك فيه الكليات العملية بالجامعة ويكون تابعا لمركز الخدمة العامة وذلك تشجيعا لتضافر الجهود لتوفير كافة المطهرات لمكافحة العدوي والأمراض المنتشرة.

وأكد «الباجوري» أن القطاع بصدد عمل بروتوكول بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن تدريب طلاب الجامعة داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة.

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