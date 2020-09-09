شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق لجان الانتخابات في مجلس الشيوخ ودوائر الإعادة ومكان لجنتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغلق اللجان الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في التاسعة من مساء الأربعاء، ويجوز مد عمل اللجنة حتى أداء آخر ناخب كان متواجدًا داخل محيط اللجنة الانتخابية الساعة التاسعة مساءًا، لتبدأ بعدها أعمال فرز أصوات الناخبين.

تُجرى انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدًا فرديًا في 18 محافظة، ويتنافس فيها 52 مرشحًا، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ في موعد أقصاه 16 سبتمبر 2020.

تتم انتخابات الإعادة في المحافظات التالية: «سوهاج – قنا – أسيوط – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر– أسوان- دمياط – القليوبية – بورسعيد – الجيزة – بنى سويف – الاسماعيلية – مطروح».

يمكنك معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بك ورقمها والرقم الخاص بك في كشوف الناخبين من خلال الضغط على هذا الرابط عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات واستخدم الرقم القومى المكون من 14 رقمًا لمعرفة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك.