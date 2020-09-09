شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغد الخميس وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً الخميس.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 35 24 38 27 الاسكندرية 31 26 34 30 وادي النطرون 33 25 36 29 طنطا 34 24 37 27 شبين الكوم 35 24 38 27 دمنهور 32 25 35 29 بلطيم 31 25 34 29 مطروح 30 22 33 25 السلوم 31 23 34 26 سيوة 36 23 39 25 بورسعيد 31 26 34 30 دمياط 30 26 33 30 الزقازيق 35 25 38 29 المنصورة 34 24 37 27 الإسماعيلية 36 23 40 26 السويس 36 24 40 27 العريش 32 23 36 26 رفح 32 22 35 25 رأس سدر 35 26 38 30 نخل 36 21 39 23 نويبع 37 Advertisements 30 41 35 طابا 36 26 39 30 كاترين 35 22 38 24 الطور 35 27 38 31 شرم الشيخ 37 30 40 34 الغردقة 38 29 41 33 مرسى علم 38 29 42 33 الفيوم 35 24 37 26 بني سويف 36 24 38 26 المنيا 36 24 38 26 أسيوط 37 24 39 26 سوهاج 38 27 39 29 قنا 40 27 42 30 الأقصر 40 28 41 30 أسوان 41 30 42 31 ادفو 41 30 42 31 أبوسمبل 40 29 41 29 الوادي الجديد 40 28 41 28 شلاتين 38 29 40 32 أبورماد 37 29 39 32 حلايب 35 30 37 33 رأس حدربة 35 30 37 33