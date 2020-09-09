شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لقومي المرأة بالمنيا: نساء مصر تعيش أزهى عصورها.. والدستور كفل لها دورًا جوهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء يوسف وصال، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الدستور المصرى أعطى للمراة كافة الحقوق والاستحقاقات التشريعية، وأدوار متعددة للمشاركة في كافة النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية والتشريعية والوظائف العليا في الدولة.

وقال «وصال»، خلال الندوة التي عقدها المجلس القومى للمراة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة فاطمة الزهراء على، إن المادة 11 من الدستور الحالى جعل المرأة متساوية مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات كما أنه أعطى للمرأة دور التوعية الأسرية لحث الابناء والمواطنين على أهمية المشاركة في كافةالنواحى من أجل بناء الوطن.

من جانبه قال خيرى فؤاد، نائب رئيس الإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية إن المراة منذ أكثر من نصف قرن وهى تقدم الغالي والنفيس من أجل بناء مصر الحديثة، وأنها اقتحمت كافة المجالات التي جعلت للمرأة دوراً لا يمكن الاستغناء عنه خاصة الاستحقاقات الدستورية ومدى مشاركتها الفعالة.

ونوهت الدكتورة حنان كشك، الأستاذ بجامعة المنيا وعضو قومي المرأة بالمحافظة، بأن المرأة في الفترة الحالية تعيش أزهى عصورها حيث كفل لها الدستور والقانون كافة الحقوق والواجبات التي جعلت لها دورًا بارزًا في كافة المجالات وخاصة المجال الاجتماعي والسياسي.