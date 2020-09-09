شكرا لقرائتكم خبر عن مادة «القيم واحترام الآخر».. أمنية طلبها طفل من السيسي على الهواء فتحققت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنا بطالب بتدريس مادة عن احترام الآخر من أول الحضانة وحتى الجامعة»، كلمات تفوه بها الطفل المصري مهند عماد، من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل 8 أشهر خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء.

الاحتفالية التي حضرها عدد كبير من الأطفال ذو القدرات الخاصة والشخصيات العامة، قال مهند حينها عن معاناتهم بسبب سوء التعامل الذي يتعرض له الكثير في مواقف مختلفة من قبل الآخرين، وبعد مطالبته بتدريس مادة القيم وآحترام الأخر، رد حينها السيسي: «يا مهند احنا هنعملها فوراً».

وبعد مرور 8 أشهر فقط من وعد السيسي، اعلن طارق شوقي، رئيس التربية والتعليم، عن إضافة مادة «القيم واحترام الآخر» في المدارس لطلبة الصف الثالث الابتدائي، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثاني الابتدائي لاحقاً.

من جانبه، علق الطفل مهند، صاحب المقترح إنه كان يتوقع أن يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترحه، ولكن ليس في أول عام دراسي بعدما تقدم به.

وأضاف عماد خلال مداخلة هاتفية عبر «القناة الأولى المصرية»، أنه سعيد للغاية باستجابة السيسي، كاشفاً عن أنه تلقى اتصالات كثيرة من معارفه وأبلغوه بما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقال إنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها، ومشيدًا بقانون تجريم التنمر، لأنه أعطى ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم .

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