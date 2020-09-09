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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بطريركي بإعلان قويسنا مقرًا ثالثًا للإيبارشية.. وتعيين «فانوس» لإدارتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، قرارًا بطريركيًا حمل رقم 658 لسنة 2020 الأربعاء، يقضي بإعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبراشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية إلى جوار الإسكندرية والقاهرة، على أن يكون مقرها قويسنا.
وقال البطريرك في قراره، إنه بعد مشاورة الانبا باخوم النائب البطريركى، ومجلس المشورة من الآباء الكهنة تم اصدار القرار.
وأشار إلى أنه وفقًا للقرار تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا مقرًا بطريركيًا وكاتدرائية، وتشمل المنطقة الجديدة رعايا الدلتا وتشمل قويسنا والمحلة وأشمون وطنطا.
كما قرر البطريرك أن يقوم بأعمال المنطقة الجديدة الاب برنابا فانوس راعى كنيسة العذراء بقويسنا لمدة عام إلى أن يتم الترتيب لتعيين وكيلا للمنطقة.
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