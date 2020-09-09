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شكرا لقرائتكم خبر عن سخونة في كفر سعد وهدوء في باقي اللجان.. ومرشحا الإعادة يراهنان علي الساعات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت لجان مركز كفرسعد بمحافظة دمياط اليوم في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، إقبالا متزايدا مع حلول فترة المساء وتخفيف حدة الحر، فيما ظهر الإقبال بلجان الركابية وكفرالبطيخ والوسطاني وكفرالغاب وجمصة.
وبدأ الإقبال واضحا من جانب كبار السن والنساء مثل اليوم الأول، في الوقت الذي استمر فيه الإقبال ضعيفا في باقي لجان الدائرة فيما عدا السرو وفارسكور الذي شهد إقبالا ملحوظا مع اقتراب انتهاء موعد التصويت.
وشهدت بعض لجان الوسطاني والركابية وكفرالبطيخ والسعيدية القبلية بكفرسعد في الساعات الأخيرة مناوشات ومشادات كلامية بين أنصار المرشحين، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر تواجد أنصار المرشحين في محيط اللجان.
كانت هذه تفاصيل خبر سخونة في كفر سعد وهدوء في باقي اللجان.. ومرشحا الإعادة يراهنان علي الساعات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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