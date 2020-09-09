شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توفّر الإمدادات الطبية للسودان في أعقاب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان، تقدم منظمة الصحة العالمية الأدوية والإمدادات الجراحية وأدوية الكوليرا وغيرها من الأدوية والإمدادات الأساسية للمجتمعات المتضررة.

وقالت المنظمة، إن الفيضانات قتلت حتي الآن 100 شخص، وأصابت 46 آخرين، وأثرت على ما يقرب من 500000 شخص في 16 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تدمير ما يقرب من 50000 منزل، وتدمير أكثر من 52000 منزل بشكل خطير، وغمرت المياه القرى في جميع الولايات مما تسبب في أضرار للبنية التحتية بما في ذلك السدود والجسور والطرق السريعة، وكان أكثرها تضررًا ولاية الخرطوم، شمال دارفور، ولاية سنار، ولا يمكن الاعتماد على أنظمة الصرف الصحي نظرًا لركود المياه، وتأثر بشدة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وأنظمة الصرف الصحي.

وبحسب ما ورد تضرر ما يقرب من 30 مرفقًا صحيًا نتيجة الفيضانات، على الرغم من عدم حدوث انقطاع كبير في خدماتها، ومع ذلك، لا يزال النظام الصحي في السودان يعاني من سنوات من نقص التمويل ونقص الموظفين والبنية التحتية الضعيفة ونقص المعدات والأدوية الأساسية والإمدادات.

وتقدر الإمدادات الطبية في البلاد بحوالي 25٪ من الاحتياجات الفعلية، وقد زاد النقص بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية،وتم تسليم الإمدادات لضمان جودة المياه وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى الإمدادات لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل مثل حمى الضنك والملاريا، وتم نشر عشرة موظفين بيئيين في جميع أنحاء البلاد لدعم الجهود الوطنية في جهود المياه والصرف الصحي ومكافحة ناقلات الأمراض.

كما تدعم منظمة الصحة العالمية السودان بـ10 عيادات صحية متنقلة في النيل الأزرق وشمال دارفور والبحر الأحمر وكسلا ووسط دارفور، وستبدأ أربع عيادات أخرى العمل في الخرطوم في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة أخرى في الأسابيع المقبلة على دارفور الكبرى والمرتفعات الإثيوبية والإريترية. من المقرر أن تؤدي زيادة حالات الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل إلى خلق عبء إضافي على النظام الصحي المنهك بالفعل.

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