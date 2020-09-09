شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل، بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وفى هذا الإطار، ترأس محمد محمود، رئيس حى أول الزقازيق، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٦١٢ لسنة ٢٠١٧ بتقسيم الحناوى بنطاق حى أول.

وقام المهندس حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، بحملة إزالات بمشاركة قسمي الإزالات والإشغالات برئاسه المركز، أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لحالتين بإجمالي ٢٧١ متر.

وقاد المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، حملة إزالة بناحية عزبة شديد بندر أبوكبير، بمشاركة مركز الشرطة لإزالة حالة تعدي بمساحة ٣٧٥ متر، فيما ترأس اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس، بمرافقة مركز شرطة فاقوس حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالة حالتي تعدى عبارة عن تبوير وتشوين على الأراضى الزراعية بالمدينة بمساحة إجمالية ٢١ قيراط، وتنفيذ ٣ قرارات إزالة بالمركز بنطاق الوحدة المحلية بالبيروم بمساحه إجمالية فدان و١٣ قيراط.

وقام المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بحملة إزالة أسفرت جهودها عن إزالة ١٤ حالة من التعديات بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخلة بمساحة إجمالية ٣٢٥٨ متر مربع، كما شن المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حمله إزالة مكبرة تم من خلالها تنفيذ ٢٧ قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 6345 متر أراضي زراعية.

Advertisements