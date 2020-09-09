شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الشيخ محمد عيد كيلاني مديرًا عامًا للمساجد الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، القرار رقم 143 لسنة 2020 بتجديد تعيين الشيخ محمد عيد على كيلاني مديرًا عامًا للمساجد الحكومية، مع استمرار تكليفه بالعمل مساعدًا لرئيس القطاع الديني لشئون البر والأوقاف.

كان وزير الأوقاف اعتمد نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 89 خطيبًا.

وقالت الوزارة إن ذلك في إطار منهج وزارة الأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.