رحلة إنقاذ السكة الحديد في 6 سنوات (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت الدولة مرفق السكة الحديد الذى يخدم ملايين من المواطنين يومياً، حيث بلغت إجمالى المبالغ المنصرفة فى مشروعات التطوير خلال الـ6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه. ”الخليج 365” يرصد أهم إنجازات الدولة فى مجال السكة الحديد خلال السطور التالية: - التعاقد على توريد 260 جرارا جديد وإعادة تأهيل وتطوير 172 جرار. - التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة بقيمة 1.016 مليار يورو. - التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة بقيمة 126 مليون يورو. - توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2.086 مليار جنيه. - التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه. Advertisements - الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسبانى بورش كوم أبو راضى للسكك الحديدية - إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانا والتطوير الشامل لـ435 مزلقانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه. - الانتهاء من تطوير وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه. - توريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوى قيمته 8.5 مليون يورو. - إنشاء 5 أبراج إشارات على خط القاهرة – الإسكندرية و4 أبراج إشارات على خط بنى سويف – أسيوط. - السيطرة على محطات السكة الحديد ومنع دخول لغير حاملى التذاكر و تغليظ الغرامات على المخالفين. - توحيد نمط أكشاك بيع (المأكولات – الصحف – الاتصالات) على الأرصفة والعمل على تحسين مستوى الخدمة. - الاهتمام بنظافة المحطات وعربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية. - تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر ومراقبتها بالكاميرات. - تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.

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