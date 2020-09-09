شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تغادر السودان بعد زيارة استمرت يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مساء اليوم الأربعاء، العاصمة السودانية الخرطوم بعد زيارة استمرت يومين، عقدت خلالها مباحثات مع نظيرها السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، وأطلعت على الأوضاع في السودان، جراء الفيضانات والسيول التي ضربته وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وكان في وداع وزيرة الصحة، نظيرها السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، وقيادات وزارة الصحة، والقائم بالأعمال المصري السفير نادر زكي، وطاقم السفارة المصرية.



وبقى الوفد الطبي المصري، الذي رافق وزيرة الصحة، في السودان لمساندة نظرائهم السودانيين في تلك الأزمة، حيث من المقرر أن ينتشر الوفد، المكون من 20 طبيبًا ومتخصصًا في مجال مكافحة الأوبئة، في 4 مواقع في الخرطوم، لتقديم الخدمات الصحية للمتضررين من السيول والفيضانات.



وأكدت وزيرة الصحة، لنظيرها السوداني، خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين، أن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم للسودان في تلك المرحلة، وحضر الوزيران اليوم تسليم شحنة جديدة من المساعدات المصرية للسودان في مطار الخرطوم، كما تفقدا معسكرا لإيواء المتضررين من السيول والفيضانات، في منطقة "ودرملي" في شمال