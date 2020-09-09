شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق بمقر الوزارة مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة لبين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وذكر بيان لوزارة الرى اليوم، أن الدكتور محمد عبد العاطى، أعرب عن سعادته بوجوده في جنوب السودان ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان مؤكداً إلى أن مصر تعمل جاهداً لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان مشيراً الى ان المشروعات المصرية في مجال الموارد المائية والرى تهدف بشكل مباشر مساعدة مواطني جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية وكذلك تسهيل حركة النقل من خلال مشروعات المراسي النهرية التي أقامتها الوزارة في حوض بحر الغزال وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان.

وصرح عبد العاطي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الامطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهم في الحد من أخطار الفيضانات.